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Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти - о Месси: «ПСЖ» получил возможность использовать опасное оружие»

11 Октября 2021 • 09:33 Комментировать

Хавбек французского «ПСЖ» Марко Верратти высказался о совместных выступлениях за команду с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Это очень круто, что у меня появилась возможность выступать за одну команду с лучшим футболистом мира. Месси находится в отличной форме, его работа с мячом завораживает. Когда играет вместе с ним, то не замечаешь его возраста. Лео был очень опасен в играх против нас, но теперь мы получили возможность использовать это опасное оружие», - цитирует итальянского полузащитника France Bleu.

Напомним, что 34-летний аргентинец перешел в парижский клуб прошлым летом, подписав двухлетний контракт. До этого он всю карьеру провел в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марко Верратти
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