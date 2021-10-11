Верратти - о Месси: «ПСЖ» получил возможность использовать опасное оружие»

Хавбек французского «ПСЖ» Марко Верратти высказался о совместных выступлениях за команду с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Это очень круто, что у меня появилась возможность выступать за одну команду с лучшим футболистом мира. Месси находится в отличной форме, его работа с мячом завораживает. Когда играет вместе с ним, то не замечаешь его возраста. Лео был очень опасен в играх против нас, но теперь мы получили возможность использовать это опасное оружие», - цитирует итальянского полузащитника France Bleu.

Напомним, что 34-летний аргентинец перешел в парижский клуб прошлым летом, подписав двухлетний контракт. До этого он всю карьеру провел в «Барселоне».