​Директор «ПСЖ»: «Мы тратим не больше других клубов»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу финансовых затрат клуба. Ранее Хавьер Тебас заявил, что «ПСЖ» нарушает правила финансового fair play. Президент испанской Ла Лиги отметил, что готов доказать это.

«Многие говорят о суммах, которые тратит «ПСЖ». Хочу уточнить, что мы тратим не больше, чем другие клубы. И у них большие долги.

Атаки Тебаса? Мы отвечаем перед УЕФА и Лигой 1, а не перед Ла Лигой», - слова Леонардо на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.