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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси рассказал, в чём чемпионат Франции сложнее чемпионата Испании

09 Октября 2021 • 19:39 Комментировать (2)

Лионель Месси, который летом на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны», высказался по поводу чемпионата Франции.

«Я только недавно сюда приехал и провёл мало матчей, поэтому делать выводы сложно. Но, на первый взгляд, чемпионат Франции в физическом плане превосходит чемпионат Испании. Здесь команды кажутся более мощными, а матчи получаются очень напряжёнными – на поле не так много пространства. Большинство игроков здесь очень сильные. Но мне ещё рано давать полный анализ Лиги 1», - высказался Месси в интервью для France Football.

В трёх матчах чемпионата Франции Лионель Месси результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
09 Октября 2021 в 20:07
сегодня день карлика что ли ? весь портал залито мелкими статейками про карлика. блевануть уже можно
Kar.k4rych
09 Октября 2021 в 20:42
Это редакция закаляет себя, чтобы в дальнейшем не рыгать. Мало ли? Вдруг гнома стошнит на поле? Было же такое....
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