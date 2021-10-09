​Месси рассказал, в чём чемпионат Франции сложнее чемпионата Испании

Лионель Месси, который летом на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны», высказался по поводу чемпионата Франции.

«Я только недавно сюда приехал и провёл мало матчей, поэтому делать выводы сложно. Но, на первый взгляд, чемпионат Франции в физическом плане превосходит чемпионат Испании. Здесь команды кажутся более мощными, а матчи получаются очень напряжёнными – на поле не так много пространства. Большинство игроков здесь очень сильные. Но мне ещё рано давать полный анализ Лиги 1», - высказался Месси в интервью для France Football.

В трёх матчах чемпионата Франции Лионель Месси результативными действиями не отмечался.