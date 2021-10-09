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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси: «Не считаю себя фаворитом в споре за «Золотой мяч»

09 Октября 2021 • 15:29 Комментировать (2)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который прошлым летом перебрался на правах свободного агента в «ПСЖ», высказался о борьбе за «Золотой мяч».

«Не считаю себя фаворитом. Не люблю говорить об этом, пока не узнаю результат. Но я хотел бы выиграть еще один «Золотой мяч». Это было бы фантастическим достижением. Я наконец-то выиграл трофей со сборной Аргентины, этого мне очень не хватало. Если награда достанется мне, то буду очень сильно благодарен», - приводит слова 34-летнего форварда France Football.

Напомним, что на счету аргентинского футболиста сейчас шесть «Золотых мячей».

Месси рассказал, почему выбрал «ПСЖ»

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Лионель Месси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
09 Октября 2021 в 18:06
Чем бы дитя не тешилось...
Горлов Пётр
09 Октября 2021 в 17:45
Сто пудов гонит)))
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