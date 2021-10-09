Месси рассказал, почему выбрал «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем переходе из каталонской «Барселоны» во французский гранд.

«После ухода из «Барселоны» я стал размышлять о будущем. Мне нужно было найти новую команду. Кроме «ПСЖ», было еще несколько вариантов, но парижане показали, что больше всех заинтересованы в трансфере. Мы быстро договорились, и я здесь счастлив.

Меня привлекли проект, уровень клуба и состав команды. Все эти компоненты облегчили выбор», - приводит слова 34-летнего аргентинского нападающего France Football.

Месси подписал контракт с парижанами на два года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.