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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси рассказал, почему выбрал «ПСЖ»

09 Октября 2021 • 13:24 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о своем переходе из каталонской «Барселоны» во французский гранд.

«После ухода из «Барселоны» я стал размышлять о будущем. Мне нужно было найти новую команду. Кроме «ПСЖ», было еще несколько вариантов, но парижане показали, что больше всех заинтересованы в трансфере. Мы быстро договорились, и я здесь счастлив.

Меня привлекли проект, уровень клуба и состав команды. Все эти компоненты облегчили выбор», - приводит слова 34-летнего аргентинского нападающего France Football.

Месси подписал контракт с парижанами на два года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kar.k4rych
09 Октября 2021 в 13:53
Если бы "инопланетный" выбрал чемпионат содружества Юпитера и Сатурна, то были бы счастливы все! И враги и обожатели. По-крайней мере, хотя бы писать перестали бы одно и то же.
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