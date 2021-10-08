Агент Головина рассказал о восстановлении игрока после травмы

Футбольный агент Александр Клюев, который сотрудничает с хавбеком «Монако» Александром Головиным, ответил на вопрос о восстановлении игрока после травмы.

«Головин восстанавливается под руководством врачей «Монако». Сроки? Не будем торопиться. Главное, чтобы все было качественно и без спешки», - поведал представитель полузащитника в беседе с корреспондентом Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник принял участие в семи поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, что из-за травмы Александр пропустит октябрьские матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата мира-2022. 8 октября национальная команда на своем поле встретится со Словакией, а спустя несколько дней сыграет в гостях против Словении.