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Чемпионат Франции. 1 лига

Агент Головина рассказал о восстановлении игрока после травмы

08 Октября 2021 • 16:49 Комментировать (1)

Футбольный агент Александр Клюев, который сотрудничает с хавбеком «Монако» Александром Головиным, ответил на вопрос о восстановлении игрока после травмы.

«Головин восстанавливается под руководством врачей «Монако». Сроки? Не будем торопиться. Главное, чтобы все было качественно и без спешки», - поведал представитель полузащитника в беседе с корреспондентом Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник принял участие в семи поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Напомним, что из-за травмы Александр пропустит октябрьские матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата мира-2022. 8 октября национальная команда на своем поле встретится со Словакией, а спустя несколько дней сыграет в гостях против Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Головин Александр Клюев
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Комментарии (1)
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Redwhite1959
08 Октября 2021 в 17:26
Не удивлюсь, если 16-го октября Головин выйдет на поле против "Лиона"...
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