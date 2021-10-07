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Чемпионат Франции. 1 лига

Рами: Надеюсь, Мбаппе завоюет «Золотой мяч»

07 Октября 2021 • 22:27 Комментировать

Защитник «Труа» Адиль Рами поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Игрок отметил, что является фанатом Килиана. Он рад, что форвард не стал покидать «ПСЖ».

«Очень надеюсь, что Мбаппе завоюет «Золотой мяч». Игра с Месси доставит ему удовольствие. Если Килиан найдёт общий язык с Лионелем, то это будет грозная связка. Месси знает, как отдавать отдавать острые передачи в нужный момент», — цитирует Рами пресс-служба французской лиги.

В сезоне-2021/22 Мбаппе сыграл 11 поединков за «ПСЖ», записав в актив 5 мячей и 5 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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