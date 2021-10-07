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Чемпионат Франции. 1 лига

​Тебас: «Готов доказать, что «ПСЖ» обманывает финансовый fair play»

07 Октября 2021 • 14:37 Комментировать

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас обрушился с критикой на «ПСЖ», публично обвинив клуб в нарушении правил финансового fair play.

«Как «ПСЖ» может объяснить свой состав почти на 600 миллионов евро? Это невозможно. За победу в Лиге 1 вы получите не больше 45 миллионов евро. Я пригласил президента «ПСЖ» и президента французской лиги, чтобы показать им цифры, которые у нас есть. По этим цифрам видны нарушения. Мне не ответили.

Я могу доказать, с подтверждающими цифрами, что они обманывают финансовый fair play. Мне всё равно, что Лионель Месси и Неймар теперь играют в «ПСЖ». Дело в том, что такой подход вредит европейскому футболу. Об этом говорю не только я», - приводит слова Тебаса Goal со ссылкой на L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хавьер Тебас
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