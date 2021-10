«Я не ошибся»: Месси высказался о трансфере в «ПСЖ»

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси попал на обложку популярного французского издания France Football. 34-летний форвард изображен в спортивном костюме «ПСЖ».

Цитата на первой полосе гласит: «Я не ошибся». Эти слова произнес Месси во время обсуждения с журналистами трансфера в парижский гранд.

Лионель присоединился к «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Игрок достался клубу бесплатно, поскольку его контракт с каталонской «Барселоной» истек в конце июня. Стороны подписали договор по схеме «2+1».

В составе новой команды Лео сыграл пять матчей и отметился лишь одним забитым мячом.

Почему Месси не заиграл в «ПСЖ»: этому есть 5 причин

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB