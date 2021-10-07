Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе будет зарабатывать как Неймар, если продлит контракт с «ПСЖ»

07 Октября 2021 • 11:22 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» по-прежнему заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, парижане готовы заключить с 22-летним голеадором долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Клуб намерен платить Мбаппе 36 миллионов евро ежегодно. Такие же деньги в «ПСЖ» получает бразилец Неймар.

Прошлым летом подписать Килиана хотел мадридский «Реал», однако «ПСЖ» не отпустил футболиста. Действующее трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
11:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе будет зарабатывать как Неймар, если продлит контракт с «ПСЖ»
09:00 · Франция. Лига 1
Фанатов «Марселя» наказали запретом на выезды до конца года
08:31 · Италия. Серия А
Президент «Милана»: «Надеюсь, Доннарумма доволен трансфером в «ПСЖ» 1
00:56 · Франция. Лига 1
Окружение Мбаппе хочет, чтобы форвард остался в «ПСЖ» на один-два года 1
06 Октября
20:58 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Возможно, Месси является лучшим футболистом в истории» 1
18:49 · Франция. Лига 1
​Мама Мбаппе допускает, что форвард останется в «ПСЖ»
14:18 · Франция. Лига 1
​Боссы «ПСЖ» разозлились на Мбаппе 1 слухи
12:58 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»
10:24 · Молодёжное первенство
Линекер отреагировал на точку зрения, что Месси не потянет уровень АПЛ 24
08:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» пытается договориться с Мбаппе о новом контракте
08:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал имя лучшего игрока мира
08:15 · Франция. Лига 1
Документ с подписью Месси выставлен на аукцион
05 Октября
23:58 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какие условия контракта «Реал» предложит Мбаппе 1
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Монако» назвал «Челси» цену на Тчуамени 1 слухи
22:32 · Франция. Лига 1
Луческу: В «Барселоне» Месси ходил по полю и все на него играли 4
Все новости
Рекомендуем