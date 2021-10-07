Мбаппе будет зарабатывать как Неймар, если продлит контракт с «ПСЖ»

Боссы французского «ПСЖ» по-прежнему заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, парижане готовы заключить с 22-летним голеадором долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Клуб намерен платить Мбаппе 36 миллионов евро ежегодно. Такие же деньги в «ПСЖ» получает бразилец Неймар.

Прошлым летом подписать Килиана хотел мадридский «Реал», однако «ПСЖ» не отпустил футболиста. Действующее трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2022 года.