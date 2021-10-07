Окружение Мбаппе хочет, чтобы форвард остался в «ПСЖ» на один-два года

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижской команде, информирует El Chiringuito TV.

По данным источника, окружение 22-летнего нападающего хочет, чтобы игрок остался в Париже на ближайшие 1-2 года.

Напомним, ранее француза хотел заполучить «Реал». Мадридский клуб был готов заплатить за футболиста около 200 миллионов евро.

Действующее соглашение с Мбаппе истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее стало известно, «Реал» уже отправил Килиану предварительный вариант контракта. Договор может быть рассчитан на шесть лет.