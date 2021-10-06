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Чемпионат Франции. 1 лига

​Почему Месси не заиграл в «ПСЖ»: этому есть 5 причин

06 Октября 2021 • 22:37 Комментировать (3)

Летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» после долгих лет выступлений за «Барселону». Начальный период в новом клубе получается для аргентинца тяжёлым – он забил только один гол в пяти матчах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему Месси не заиграл в «ПСЖ» сразу же.

Новый клуб, новая лига

Лионель Месси проводил в «Барселоне» всю свою карьеру. Признаться, представить аргентинца в другом клубе и в другом чемпионате было сложновато, но финансовая ситуация в каталонском гранде сделала переезд звёздного форварда в другую страну реальностью. В ситуации, когда почти два десятка лет ты играешь в одном клубе, а потом оказываешься где-то в другом месте, любому футболисту потребуется время на адаптацию. Месси – не исключение. Лионелю нужно привыкнуть к новой команде, к новому менталитету, к новому чемпионату. Раньше Месси никогда не менял клубы, так что можно сделать ему скидку.

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Не в центре внимания

В «Барселоне» Лионель Месси был главной звездой. Можно вспомнить рассказы о том, как Хосеп Гвардиола в перерыве неудачно складывающегося матча говорил: «Лео, пожалуйста, сделай что-нибудь». На «Камп Ноу» буквально молились на Месси, но теперь он оказался в команде, где его статус будет не таким звёздным, ведь рядом есть Неймар и, главное, Килиан Мбаппе. Лео должен найти себя в «ПСЖ» не как игрок, на котором всё строится, а как часть командного механизма. И здесь, чтобы перестроиться, аргентинцу тоже нужно какое-то время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NJ 10 (@neymarjr)

 

Личные трудности

Лионелю Месси нужно адаптироваться не только к новому клубу и новому чемпионату, но и к новому месту жительства.  Аргентинец долгое время жил в насиженном спокойном месте, а теперь семейству Месси пришлось выходить из зоны комфорта. Первое время Лео жил в отеле, что доставляло ему некоторые проблемы из-за повышенного внимания со стороны фанатов. Об этом аргентинскому Ole рассказывал Анхель ди Мария. Теперь Месси вроде бы как решил вопрос с постоянным жильём, и ему должно быть проще.

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Физическое состояние

Летом Лионель Месси завоевал первый трофей со сборной – Аргентина выиграла Кубок Америки. Дальше был отпуск, по ходу которого звёздному футболисту приходилось решать вопросы по своему будущему, ведь он находился в статусе свободного агента. После перехода в «ПСЖ» Месси не сразу дебютировал, поскольку на фоне дефицита тренировок его физическое состояние оставляло желать лучшего. Дебют состоялся в конце августа, но сразу после этого Месси отправился в сборную Аргентины. Из-за позднего возвращения во Францию Лео пропустил один матч «ПСЖ», а вскоре получил ушиб кости колена. Физические проблемы тоже наложили отпечаток на то, как Месси показал себя на старте карьеры в «ПСЖ».

Криштиану Роналду

Минувшим летом Криштиану Роналду и Лионель Месси сменили клубные прописки. Для необъективных болельщиков, которые продолжают сравнивать двух совершенно разных футболистов, переезды португальца и аргентинца стали очередным поводом выяснять, кто же из них сильнее. С каждым голом Роналду (а он уже забил пять) давление на Месси усиливается. Не исключено, что это как-то влияет на аргентинца. За все эти годы Лео должен был научиться справляться с хейтом, но кто знает, как форвард реагирует на негатив на фоне резкой смены обстановки.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Artur_one
06 Октября 2021 в 22:59
Все норм он заиграл, не будь 3 перекладин и офсайда Килльяна, то было бы 4 гола и 1 ассист, был бы другой заголовок. Для него это первый опыт, по-тихоньку осваивается
Милка
06 Октября 2021 в 22:55
Та рано еще об этом говорить. Заиграет. Вот надо ж и Криштиану было сюда впихнуть
Artur_one
06 Октября 2021 в 23:01
Милка, соскучился по тебе, не пропадай больше так))
PS: без сарказма, действительно к тебе хорошо отношусь, чувствую прям хороший ты человек
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