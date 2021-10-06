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​Мама Мбаппе допускает, что форвард останется в «ПСЖ»

06 Октября 2021 • 18:49 Комментировать

Мама нападающего Килиана Мбаппе Файза Ламари допускает вариант, при котором футболист останется в «ПСЖ».

Ранее Килиан Мбаппе, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона, в своих интервью давал понять, что хочет перебраться в «Реал».

«Мы сейчас ведём переговоры с «ПСЖ», и всё идёт хорошо. Я даже разговаривала с Леонардо в понедельник. Придём ли мы к соглашению? Могу сказать наверняка лишь одно: Килиан сделает всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Килиан должен быть счастлив. Если он недоволен, он может сказать: «Я завершаю карьеру». Он часто нам это говорит (улыбается). С Килианом всё может меняться изо дня в день», - рассказала Файза Le Parisien.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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