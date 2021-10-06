На днях Килиан Мбаппе дал интервью, в котором, среди прочего, рассказал о желании перейти в «Реал» и о просьбе к клубу отпустить его минувшим летом. AS в Испании пишет о том, что Мбаппе дал это интервью без согласования с клубом. Сказанное футболистом разозлило руководителей «ПСЖ», которые не теряют надежды продлить контракт с Килианом.

Слова Килиана Мбаппе могут повлиять на отношение к игроку не только боссов, но и болельщиков «ПСЖ». Ранее они уже освистывали форварда, когда в СМИ появлялись слухи о его желании сменить клуб. Теперь недовольство фанатов наверняка усилится.

Килиан Мбаппе уже 1 января получит право подписать предварительный контракт с зарубежным клубом.