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Чемпионат Франции. 1 лига

​Боссы «ПСЖ» разозлились на Мбаппе слухи

06 Октября 2021 • 14:18 Комментировать

На днях Килиан Мбаппе дал интервью, в котором, среди прочего, рассказал о желании перейти в «Реал» и о просьбе к клубу отпустить его минувшим летом. AS в Испании пишет о том, что Мбаппе дал это интервью без согласования с клубом. Сказанное футболистом разозлило руководителей «ПСЖ», которые не теряют надежды продлить контракт с Килианом.

Слова Килиана Мбаппе могут повлиять на отношение к игроку не только боссов, но и болельщиков «ПСЖ». Ранее они уже освистывали форварда, когда в СМИ появлялись слухи о его желании сменить клуб. Теперь недовольство фанатов наверняка усилится.

Килиан Мбаппе уже 1 января получит право подписать предварительный контракт с зарубежным клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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