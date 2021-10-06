«ПСЖ» пытается договориться с Мбаппе о новом контракте

В СМИ по-прежнему активно обсуждается будущее звездного французского нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщают журналисты RMC Sport, боссы «ПСЖ» предпринимают усилия, чтобы убедить игрока подписать новый трудовой договор. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

В свою очередь нападающий хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале» и уже несколько раз отказывал парижанам в пролонгации сотрудничества.

Прошлым летом испанский гранд стремился оформить трансфер Мбаппе, однако «ПСЖ» был непреклонен в данном вопрос. Клуб сохранил игрока, несмотря на истекающий контракт.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 11 поединках, забил пять мячей и отдал пять ассистов.