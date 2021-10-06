Документ с подписью Месси выставлен на аукцион

В распоряжении компании Goldin Auctions появился документ с одной из самых ранних подписей звездного аргентинского форварда Лионеля Месси. Он выставлен на продажу.
Эта карточка датируется примерно 1995-2000 годом, когда нападающий выступал у себя на родине за «Ньюэллс Олд Бойз». Отмечается, что аукцион стартовал с десяти тысяч долларов. В настоящий момент сделано семь ставок, максимальная из них – 20 тысяч.
Напомним, что Месси большую часть карьеры провел в каталонской «Барселоне», которую покинул прошлым летом из-за истечения срока трудового договора. Лионель на правах свободного агента перебрался во французский «ПСЖ», заключив контракт на два года с возможностью пролонгации на один сезон.
La firma Goldin Auctions subasta el primer carnet de Lionel Messi como jugador de Newell's. La etiquetó como "Gema 10", la máxima calificación para un artículo de colección. La última oferta fue de 20.000 dólares. . pic.twitter.com/CE12bdwwS8— VarskySports (@VarskySports) October 5, 2021