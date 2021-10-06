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Чемпионат Франции. 1 лига

Документ с подписью Месси выставлен на аукцион

06 Октября 2021 • 08:15 Комментировать

В распоряжении компании Goldin Auctions появился документ с одной из самых ранних подписей звездного аргентинского форварда Лионеля Месси. Он выставлен на продажу.

Эта карточка датируется примерно 1995-2000 годом, когда нападающий выступал у себя на родине за «Ньюэллс Олд Бойз». Отмечается, что аукцион стартовал с десяти тысяч долларов. В настоящий момент сделано семь ставок, максимальная из них – 20 тысяч.

Напомним, что Месси большую часть карьеры провел в каталонской «Барселоне», которую покинул прошлым летом из-за истечения срока трудового договора. Лионель на правах свободного агента перебрался во французский «ПСЖ», заключив контракт на два года с возможностью пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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