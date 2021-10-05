Мбаппе рассказал, есть ли у него конфликт с руководством «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что у него разногласий с руководством парижской команды.

«Я давлю на руководство? Как это выглядит? 22-летний игрок приезжает к президенту и говорит: «Надо делать так». Он со мной согласится? Нет.

«ПСЖ» нацелен побеждать. Клуб защищает свои интересы. Надо это признать», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В августе стало известно, что «Реал» предлагал за форварда 220 млн евро, однако «ПСЖ» отказался от сделки. Нынешнее соглашение с Мбаппе истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл 11 матчей за «ПСЖ», записав в актив 5 голов и 5 результативных передач.