Мбаппе: Готов отрабатывать на поле за Месси

Килиан Мбаппе заявил о готовности отрабатывать на футбольном поле за Лионеля Месси, перебравшегося в «ПСЖ» минувшим летом.

«Я согласен бегать, пока Месси ходит по полю пешком. Это же Месси! У меня нет никаких проблем с этим», - высказался Мбаппе для L’Equipe.

«Когда вы выступаете в одной команде с великими футболистами, нужно идти на уступки. Я всегда говорил, что хочу играть рядом с большими игроками», - отметил Мбаппе.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Форвард уже дал понять, что в обозримом будущем может перебраться в мадридский «Реал».