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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе: Готов отрабатывать на поле за Месси

05 Октября 2021 • 17:36 Комментировать

Килиан Мбаппе заявил о готовности отрабатывать на футбольном поле за Лионеля Месси, перебравшегося в «ПСЖ» минувшим летом.

«Я согласен бегать, пока Месси ходит по полю пешком. Это же Месси! У меня нет никаких проблем с этим», - высказался Мбаппе для L’Equipe.

«Когда вы выступаете в одной команде с великими футболистами, нужно идти на уступки. Я всегда говорил, что хочу играть рядом с большими игроками», - отметил Мбаппе.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения текущего сезона. Форвард уже дал понять, что в обозримом будущем может перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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