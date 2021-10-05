Мбаппе: «Играть с Месси - это привилегия»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси во французский клуб.

«Даже не думал, что увижу его в «ПСЖ». Не верил в этот трансфер. Я наслаждаюсь каждым моментом рядом с Месси. Играть вместе с ним – это привилегия», - передает слова французского футболиста Lequipe.

34-летний аргентинский нападающий перешел в парижский гранд минувшим летом на правах свободного агента. Лео подписал контракт по схеме «2+1».

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси провел три встречи, не отметившись забитыми мячами и результативными передачами.