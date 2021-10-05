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Чемпионат Франции. 1 лига

Икарди планирует покинуть «ПСЖ», форвардом интересуются в АПЛ и Серии А

05 Октября 2021 • 10:29 Комментировать

Аргентинский форвард Мауро Икарди, потерявший место в составе «ПСЖ», задумывается о смене клубной прописки. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По сведениям итальянских СМИ, футболист имеет варианты продолжения карьеры в итальянской Серии А и английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах нападающего проявляют туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм».

Мауро выступает за парижский коллектив с июля 2020 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний форвард сыграл восемь матчей и отметился тремя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Мауро Икарди
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