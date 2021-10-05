Кассано прогнозирует провал Почеттино в «ПСЖ»

Экс-форвард ряда европейских клубов Антонио Кассано поделился мнением о перспективах аргентинского тренера Маурисио Почеттино во французском «ПСЖ».

«О Почеттино часто говорят в негативном ключе. Думаю, его карьера в Париже будет короткой. Маурисио – хороший человек, но как наставник… «ПСЖ» играет без какой-то тактики, иногда он просит совета у футболистов. Почеттино никогда не тренировал таких звезд, он попал в невыгодную ситуацию», - передает слова Антонио Calciomercato.

Почеттино занимает пост рулевого парижского гранда с января текущего года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года.