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Чемпионат Франции. 1 лига

Кассано прогнозирует провал Почеттино в «ПСЖ»

05 Октября 2021 • 08:18 Комментировать

Экс-форвард ряда европейских клубов Антонио Кассано поделился мнением о перспективах аргентинского тренера Маурисио Почеттино во французском «ПСЖ».

«О Почеттино часто говорят в негативном ключе. Думаю, его карьера в Париже будет короткой. Маурисио – хороший человек, но как наставник… «ПСЖ» играет без какой-то тактики, иногда он просит совета у футболистов. Почеттино никогда не тренировал таких звезд, он попал в невыгодную ситуацию», - передает слова Антонио Calciomercato.

Почеттино занимает пост рулевого парижского гранда с января текущего года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Антонио Кассано Маурисио Почеттино
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