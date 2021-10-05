Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

05 Октября 2021 • 08:12 Комментировать

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о выступлениях за сборную Франции. В ходе интервью футболист сказал, что может завершить карьеру в национальной команде, если это потребуется.

«Я ни разу не брал денег за выступления в составе сборной. Готов играть бесплатно за команду. Я не хочу создавать проблемы. Был момент, когда я начал чувствовать, что становлюсь проблемой для сборной. Многие говорили, что команде мешает мое эго, что со мной в составе команда перестала побеждать. Если сборная будет счастливее без меня, то я готов завершить международную карьеру», - цитирует нападающего портал Goal.

В этом сезоне Лиги 1 Килиан провел девять матчей, записав на свой счет четыре гола и три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
08:18 · Франция. Лига 1
Кассано прогнозирует провал Почеттино в «ПСЖ»
08:12 · Франция. Лига 1
Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
04 Октября
20:33 · Франция. Лига 1
Маркиньос высказался о поражении «ПСЖ» от «Ренна» 1
13:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Просил «ПСЖ» о трансфере летом»
09:35 · Франция. Лига 1
Головин сыграл 100 матчей за «Монако» 1
09:13 · Франция. Лига 1
Месси - лучший игрок «ПСЖ» в проигранном матче с «Ренном» 6
03 Октября
23:47 · Франция. Лига 1
«Лион» был в секундах от победы над «Сент-Этьеном» 1
23:38 · Франция. Лига 1
​Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне 1
21:08 · Франция. Лига 1
Гол и результативный пас Головина в матче с «Бордо» - видео видео
20:02 · Франция. Лига 1
«Лилль» всухую победил в матче с «Марселем»
18:03 · Франция. Лига 1
Мяч Головина помог «Монако» разгромить «Бордо», «Нант» и «Анже» победили
17:26 · Франция. Лига 1
​Головная боль для Карпина: Головин получил травму после ассиста и гола
17:22 · Франция. Лига 1
Как Месси, Неймар и Мбаппе ни разу не попали в створ ворот «Ренна» - видео 1 видео
16:56 · Франция. Лига 1
У Почеттино наибольший процент поражений в «ПСЖ» с 2011 года
16:45 · Франция. Лига 1
Бош не считает Пакета лучшим игроком чемпионата Франции
Все новости
Рекомендуем