Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о выступлениях за сборную Франции. В ходе интервью футболист сказал, что может завершить карьеру в национальной команде, если это потребуется.

«Я ни разу не брал денег за выступления в составе сборной. Готов играть бесплатно за команду. Я не хочу создавать проблемы. Был момент, когда я начал чувствовать, что становлюсь проблемой для сборной. Многие говорили, что команде мешает мое эго, что со мной в составе команда перестала побеждать. Если сборная будет счастливее без меня, то я готов завершить международную карьеру», - цитирует нападающего портал Goal.

В этом сезоне Лиги 1 Килиан провел девять матчей, записав на свой счет четыре гола и три ассиста.