Мбаппе: «Просил «ПСЖ» о трансфере летом»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем несостоявшемся уходе в летнее трансферное окно.

«Я просил руководство о трансфере. Не хотелось подписывать новый контракт. Я хотел, чтобы «ПСЖ» получил хорошую компенсацию и нашел бы мне хорошую замену. Я уважительно отношусь к клубу, поэтому решил остаться, услышав позицию руководства», - поведал 22-летний нападающий в интервью RMC Sport.

Прошлым летом подписать Мбаппе хотел мадридский «Реал», однако французский гранд не устроило предложение. Трудовое соглашение форварда с парижанами рассчитано до середины 2022 года.