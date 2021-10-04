Головин сыграл 100 матчей за «Монако»

Российский хавбек Александр Головин, выступающий за «Монако», вышел на поле в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо». Монегаски отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

Как сообщила пресс-служба клуба, прошедший поединок стал юбилейным для Александра. Россиянин сыграл 100 матчей за «Монако». По этому случаю Головину вручили памятную футболку.

25-летний полузащитник выступает за французский коллектив на протяжении трех лет. В 100 играх Александр отметился 16 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

Ранее стало известно, что Головин получил повреждение, из-за которого рискует пропустить матчи отбора ЧМ-2022.