​Головная боль для Карпина: Головин получил травму после ассиста и гола

В воскресенье вечером «Монако» в рамках чемпионата Франции принимает «Бордо». Российский хавбек Александр Головин вышел на поле с первых минут и помог своей команде обеспечить задел в два гола. На 35-й минуте Головин отдал голевой пас на Орельена Чуамени, а на 48-й минуте – расписался в воротах «жирондинцев» сам. В скором времени россиянин получил травму и не смог продолжать игру. Вместо Головина на поле вышел Софьян Диоп.

Если травма Александра Головина окажется серьёзной, полузащитник пропустит октябрьские матчи сборной России против Словакии и Словении в рамках отбора к чемпионату мира.