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Чемпионат Франции. 1 лига

​Головная боль для Карпина: Головин получил травму после ассиста и гола

03 Октября 2021 • 17:26 Комментировать
Монако
3:0
Бордо
окончен

В воскресенье вечером «Монако» в рамках чемпионата Франции принимает «Бордо». Российский хавбек Александр Головин вышел на поле с первых минут и помог своей команде обеспечить задел в два гола. На 35-й минуте Головин отдал голевой пас на Орельена Чуамени, а на 48-й минуте – расписался в воротах «жирондинцев» сам. В скором времени россиянин получил травму и не смог продолжать игру. Вместо Головина на поле вышел Софьян Диоп.

Если травма Александра Головина окажется серьёзной, полузащитник пропустит октябрьские матчи сборной России против Словакии и Словении в рамках отбора к чемпионату мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин
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