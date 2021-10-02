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Чемпионат Франции. 1 лига

Ковач – о результатах «Монако»: «Двигаемся в правильном направлении»

02 Октября 2021 • 16:45 Комментировать
Монако
...
Бордо
1.43 4.80 7.20
Через 22 ч. 31 мин.

«Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, в текущем сезоне выступает ниже ожиданий. В последнее время французам удалось немного улучшить результаты, но они до сих пор располагаются в середине турнирной таблицы внутреннего чемпионата.

Впрочем, главный тренер команды Нико Ковач оптимистично настроен на следующие игры. В интервью пресс-службе клуба он заявил, что болельщикам не стоит переживать: «Мы двигаемся в правильном направлении. Нужно наладить игру в обороне, чтобы чаще сохранять ворота сухими. А так, я доволен физической формой коллектива, думаю, мы станем играть еще лучше».

Стоит отметить, что несмотря на проблемы в Лиге 1, «Монако» уверенно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, обыграв австрийский «Штурм» и сыграв вничью с «Реал Сосьедадом».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач
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