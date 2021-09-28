​Анелька: «Месси не забудет, как поступил с ним Почеттино»

Известный в прошлом футболист Николя Анелька высказался по поводу замены Лионеля Месси в недавнем матче «ПСЖ» против «Лиона».

«Нельзя менять футболиста с шестью «Золотыми мячами» на 65-й минуте, если он ещё не забил. Это заставило Месси задуматься. Нападающему нужен тренер, который ему доверят, а такие методы не помогут.

Может, я тороплюсь, но Месси уже не забудет, как поступил с ним Почеттино», - слова Анелька приводит Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Стоит отметить, что Лионель Месси в той игре получил ушиб кости колена.