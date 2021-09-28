Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 125 Комментарии
Чемпионат Франции. 1 лига

​Анелька: «Месси не забудет, как поступил с ним Почеттино»

28 Сентября 2021 • 17:41 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Николя Анелька высказался по поводу замены Лионеля Месси в недавнем матче «ПСЖ» против «Лиона».

«Нельзя менять футболиста с шестью «Золотыми мячами» на 65-й минуте, если он ещё не забил. Это заставило Месси задуматься. Нападающему нужен тренер, который ему доверят, а такие методы не помогут.

Может, я тороплюсь, но Месси уже не забудет, как поступил с ним Почеттино», - слова Анелька приводит Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Стоит отметить, что Лионель Месси в той игре получил ушиб кости колена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Николя Анелька ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
28 Сентября 2021 в 17:48
Конечно, не забудет - он ему письмо напишет... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
17:41 · Франция. Лига 1
​Анелька: «Месси не забудет, как поступил с ним Почеттино» 1
12:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лиона»: «Клуб сделал всё возможное, чтобы подписать Азмуна»
11:23 · Франция. Лига 1
Анелька: «Мбаппе - номер один в «ПСЖ», Месси должен его обслуживать» 5
08:47 · Франция. Лига 1
Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в АПЛ или Ла Лиге» 2
00:54 · Италия. Серия А
Бергоми: «Милан» будет снова выигрывать, это вопрос времени» 3
27 Сентября
21:44 · Франция. Лига 1
Анелька: «ПСЖ» - это единственный европейский клуб, который я готов возглавить
21:02 · Франция. Лига 1
Доннарумма не планирует уходить из «ПСЖ»
19:58 · Франция. Лига 1
​Почеттино высказался о ситуации Доннаруммы
18:22 · Франция. Лига 1
​Почеттино призывает дать Месси время 1
15:45 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» пыталась подписать Эрреру
12:57 · Италия. Серия А
Кьеллини: «ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation» 2
26 Сентября
23:44 · Франция. Лига 1
«Марсель» проиграл «Лансу» в ключевом матче
20:13 · Франция. Лига 1
«Монако» увёз домой три очка после встречи с «Клермоном»
18:04 · Франция. Лига 1
«Реймс» и «Метц» добились побед
17:40 · Франция. Лига 1
«Клермон» - «Монако» - 1:3 (завершён)
Все новости
Рекомендуем