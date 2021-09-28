Анелька: «Мбаппе - номер один в «ПСЖ», Месси должен его обслуживать»

Экс-футболист сборной Франции Николя Анелька рассказал, кто должен стать лидером атаки обновленного «ПСЖ». Минувшим летом парижский гранд серьезно усилился на трансферном рынке, подписав Лионеля Месси, Серхио Рамоса и еще нескольких звездных игроков.

«Лидером нападения должен стать Мбаппе. Сейчас он номер один в клубе. Месси имел такой статус в «Барсе», однако теперь он должен обслуживать Килиана. Мбаппе давно играет в Париже, поэтому заслуживает уважения со стороны Лео», - цитирует Анелька Le Parisien.

34-летний аргентинец перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Месси подписал двухлетнее трудовое соглашение.