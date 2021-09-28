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Анелька: «Мбаппе - номер один в «ПСЖ», Месси должен его обслуживать»

28 Сентября 2021 • 11:23 Комментировать (4)

Экс-футболист сборной Франции Николя Анелька рассказал, кто должен стать лидером атаки обновленного «ПСЖ». Минувшим летом парижский гранд серьезно усилился на трансферном рынке, подписав Лионеля Месси, Серхио Рамоса и еще нескольких звездных игроков.

«Лидером нападения должен стать Мбаппе. Сейчас он номер один в клубе. Месси имел такой статус в «Барсе», однако теперь он должен обслуживать Килиана. Мбаппе давно играет в Париже, поэтому заслуживает уважения со стороны Лео», - цитирует Анелька Le Parisien.

34-летний аргентинец перебрался в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента. Месси подписал двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Николя Анелька Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Сентября 2021 в 13:50
умеет Гумен найти какой то шлак , от совсем не приятных особей , даже не людей . но тут есть одна мысль , ведь в ПСЖ и так было двое властие мбапе -ней , и еще к ним прикупили явного лидера футбола , и если быть до конца откровенным , то оба эти футболера и близко по значимости Месси рядом не стояли , но именно Мбапе является люимцем ПСЖ , Ней просрал свое влияние отсиживаясь на баночке , он сейчас придаток к Мбаппе , а Месси придется доказывать что он царь )) сейчас наверное вспоминает что был в Барсе частенько высокомерен с новичками
NOBODY
28 Сентября 2021 в 13:15
стирать носки после матча, например...
Shvaine
28 Сентября 2021 в 12:46
Да уж,попробуй его обслужи,он очень недовольный))
ингерман
28 Сентября 2021 в 11:33

«Мбаппе - номер один в «ПСЖ», Месси должен его обслуживать»

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ай этот чудик известный усем правакатор и скандализд.. )))

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