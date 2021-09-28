Анелька: «Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в АПЛ или Ла Лиге»

Экс-форвард «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Николя Анелька высказался о своем соотечественнике Килиане Мбаппе.

«У Килиана невероятные скоростные данные, ему нет равных в этом компоненте. Если «ПСЖ» хочет иметь лучший состав в мире, то им необходимо сохранить Мбаппе. Но, как мне кажется, ему хочется перемен. Килиан жаждет получить «Золотой мяч», но это непросто сделать, играя в Лиге 1. Если бы он выступал в АПЛ или Ла Лиге, то уже был бы с этой наградой», - приводит слова Николя Le Parisien.

В минувшее трансферное окно ходили слухи о переходе Мбаппе в мадридский «Реал», однако парижский клуб не отпустил форварда. Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.