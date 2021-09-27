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​Почеттино призывает дать Месси время

27 Сентября 2021 • 18:22 Комментировать

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Сити» высказался по поводу Лионеля Месси.

34-летний Месси успел провести за «ПСЖ» три матча. Результативными действиями звёздный футболист не отмечался.

«Месси? Мы говорим о лучшем игроке в мире. Но мы также должны понимать, что он такой же человек, как любой из нас. Ему нужно адаптироваться в новом клубе, его семья должна адаптироваться к новому обществу и новой культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь у него всё по-новому», - слова Почеттино приводит BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
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