​Почеттино призывает дать Месси время

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед игрой против «Манчестер Сити» высказался по поводу Лионеля Месси.

34-летний Месси успел провести за «ПСЖ» три матча. Результативными действиями звёздный футболист не отмечался.

«Месси? Мы говорим о лучшем игроке в мире. Но мы также должны понимать, что он такой же человек, как любой из нас. Ему нужно адаптироваться в новом клубе, его семья должна адаптироваться к новому обществу и новой культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь у него всё по-новому», - слова Почеттино приводит BBC.