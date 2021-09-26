Месси приступил к тренировкам

Лионель Месси имеет шансы сыграть в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, звёздный аргентинский форвард тренировался с командой в воскресенье. Месси провёл полное занятие, как и итальянский полузащитник Марко Верратти, который тоже провёл какое-то время в лазарете.

Окончательное решение по поводу участия Лионеля Месси в игре против «ПСЖ» будет принято в понедельник. Если футболист не будет ощущать болей в колене, он должен сыграть.

Матч «ПСЖ» - «Манчестер Сити» стартует на стадионе «Парк де Пренс» 28 сентября в 22:00 по московскому времени.