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​Насри официально завершил карьеру

26 Сентября 2021 • 12:39 Комментировать

Самир Насри, который уже более года не имеет клуба, официально завершил карьеру. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на интервью француза для Le Journal du Dimanche.

Насри рассказал, что его отношения с футболом пошли наперекосяк из-за дисквалификации за допинг в 2018 году, которую он считал несправедливой.

«Я лишь сделал укол витаминов во время болезни, я не принимал наркотики», - комментировал ситуацию Насри.

Также Насри рассказал о том, что после возвращения в футбол он столкнулся с тремя травмами подряд в «Вест Хэме», а когда перешёл в «Андерлехт», то сезон прервался из-за пандемии. 34-летний Самир отметил, что не видел себя в каком-то другом французском клубе, кроме «Марселя», и что ни одна попытка реанимировать карьеру после дисквалификации не оказалась успешной.

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Евро-Футбол.Ру,
Самир Насри
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