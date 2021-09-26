​Месси нашёл недорогой дом в Париже

Лионель Месси, наконец, решил вопрос с жильём в Париже. Как сообщает RMC Sport, в среду семья звёздного аргентинца заключила договор аренды дома в западной части города. Учитывая финансовые возможности Месси, дом можно смело называть недорогим. По данным источника, арендная плата составляет менее 20 тысяч евро в месяц.

Новый дом Лео Месси представляет собой двухэтажное здание, в котором есть более 300 квадратных метров жилой площади. Около дома есть небольшой сад.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента, подписав трудовое соглашение по схеме «2+1».