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Рамос доволен своим положением в «ПСЖ»

25 Сентября 2021 • 13:19 Комментировать

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, перешедший минувшим летом в «ПСЖ», доволен своим положением во французском клубе.

По информации журналистов Onda Cero, 35-летний защитник не испытывает дискомфорта из-за того, что до сих пор не дебютировал за парижский коллектив. Серхио получил травму перед стартом сезона и по сей день находится в лазарете.

Испанец стал игроком «ПСЖ» в июле. Защитник подписал с парижским грандом контракт на два сезона.

До переезда в чемпионат Франции Рамос на протяжении 16 лет защищал цвета мадридского «Реала», с которым выиграл много титулов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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