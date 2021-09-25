Рамос доволен своим положением в «ПСЖ»

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, перешедший минувшим летом в «ПСЖ», доволен своим положением во французском клубе.

По информации журналистов Onda Cero, 35-летний защитник не испытывает дискомфорта из-за того, что до сих пор не дебютировал за парижский коллектив. Серхио получил травму перед стартом сезона и по сей день находится в лазарете.

Испанец стал игроком «ПСЖ» в июле. Защитник подписал с парижским грандом контракт на два сезона.

До переезда в чемпионат Франции Рамос на протяжении 16 лет защищал цвета мадридского «Реала», с которым выиграл много титулов.