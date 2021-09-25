Доннарумма задумался над уходом из «ПСЖ»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, перешедший во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно, может сменить команду из-за недостатка игровой практики. Об этом рапортует Todofichajes.

Источник отмечает, что вратаря не устраивает позиция тренерского штаба, который больше доверяет Кейлору Навасу. В связи с этим ДжиДжи хочет уйти в аренду уже зимой. Среди возможных вариантов трудоустройства рассматривается туринский «Ювентус».

Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента, подписав долгосрочный трудовой договор.

В текущем сезоне Лиги 1 итальянец сыграл два матча и пропустил один гол.