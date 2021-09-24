​Хакими: «У меня было предложение от «Челси»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал о предложениях, которые были у него в летнее трансферное окно.

«У меня было два предложения – от «Челси» и от «ПСЖ». Но я почувствовал, что должен поехать в Париж, и что здесь я буду счастлив. «ПСЖ» - отличный клуб, и я ценю ту поддержку, которую мне оказали болельщики. Мне очень повезло, потому что в команду также перешли многие другие хорошие футболисты. В «ПСЖ» собрана команда мечты, и я счастлив быть её частью», - высказался Хакими для L’Equipe.

Ашраф Хакими успел провести за «ПСЖ» девять матчей. В них марокканец забил три гола и отдал два голевых паса.