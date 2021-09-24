Мбаппе превзошёл достижение Ибрагимовича

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам прошлого месяца. Как сообщает Sportskeeda, эта награда стала для 22-летнего игрока шестой в карьере.

Мбаппе превзошел достижение шведского голеадора Златана Ибрагимовича, которого пять раз признавали лучшим футболистом французского чемпионата по итогам месяца.

В августе нападающий принял участие в четырех матчах Лиги 1, забил три гола и отдал два ассиста.

Срок контракта Килиана с парижским грандом истекает летом следующего года. В минувшее трансферное окно игрока активно сватали в мадридский «Реал», однако «ПСЖ» заблокировал сделку.