«Анже» обсуждает потенциальное сотрудничество с Бенталебом

Бывший футболист «Шальке» Набиль Бенталеб планирует вернуться в большой футбол.

Экс-полузащитник «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» после прекращения сотрудничества с гельзенкирхенцами, вылетевшими по итогам прошлого сезону во вторую Бундеслигу, находится в ранге свободного агента.

Как информирует источник Footmercato, 26-летний алжирец вскоре может подписать контракт с клубом французской Лиги 1 «Анже». В настоящий момент стороны ведут официальные переговоры.

Бенталеб выступает на позиции центрхава. В составе «кобальтовых» игрок отличился 19 голами в 107 поединках.