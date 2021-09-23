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Лига 1

«Анже» обсуждает потенциальное сотрудничество с Бенталебом

23 Сентября 2021 • 18:55 Комментировать
Труа
...
Анже
26.09 16:00

Бывший футболист «Шальке» Набиль Бенталеб планирует вернуться в большой футбол.

Экс-полузащитник «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» после прекращения сотрудничества с гельзенкирхенцами, вылетевшими по итогам прошлого сезону во вторую Бундеслигу, находится в ранге свободного агента.

Как информирует источник Footmercato, 26-летний алжирец вскоре может подписать контракт с клубом французской Лиги 1 «Анже». В настоящий момент стороны ведут официальные переговоры.

Бенталеб выступает на позиции центрхава. В составе «кобальтовых» игрок отличился 19 голами в 107 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Анже Набиль Бенталеб Трансферы футбола - лето 2021
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