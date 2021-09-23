В контракте Хамеса прописан пункт о беспрепятственном переходе в «ПСЖ»

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, который накануне сменил «Эвертон» на «Аль-Райян», имеет специальный пункт в своем трудовом договоре.

По информации журналистов Diario AS, в контракте полузащитника указан пункт, согласно которому он может продолжить карьеру в «ПСЖ», если получит предложение. Игрок сможет беспрепятственно расторгнуть соглашение с катарским клубом и перейти во французский гранд.

До переезда в Катар Родригес отметился выступлениями за такие известные европейские клубы, как «Порту», «Монако», «Реал» Мадрид, «Бавария».

На его счету 80 матчей и 23 гола в составе сборной Колумбии.