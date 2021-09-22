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Лига 1

Ковач: «Головин для «Монако» - гарант качества»

22 Сентября 2021 • 08:47 Комментировать

Наставник «Монако» Нико Ковач поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.

«Александр для «Монако» - гарант качества. Это очень важный футболист в нашей игре. Головин – умный парень, которому не свойственна звездная болезнь. Я доволен его игрой. Для нас очень важно, чтобы он находился в оптимальных кондициях», - передает слова специалиста пресс-служба французского клуба.

В новом розыгрыше Лиги 1 россиянин забил один гол в четырех поединках. Трудовое соглашение Александра с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач Александр Головин
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