«Марсель» подобрался к лидеру, разобравшись с «Ренном»

В матче шестого тура Лиги 1 «Марсель», прекрасно начавший сезон, играл против «Ренна», который нечасто пропускает. Гости не отсиживались в обороне, а сами часто ходили в атаку, но все же сказался класс соперника. В самом начале второго тайма Поль Лирола справа прострелил к ближней штанге, а там Амаду Бамба Дьенг опередил опекуна. На 71-й минуте Амин Арит получил пас из глубины, не без курьезов сохранил мяч под контролем и пробил под опорную ногу голкипера - 2:0.

«Марсель» вышел на второе место с отставанием в два очка от «ПСЖ».