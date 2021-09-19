Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
Лига 1

«Марсель» подобрался к лидеру, разобравшись с «Ренном»

19 Сентября 2021 • 19:55 Комментировать
Марсель
2:0
Ренн
окончен

В матче шестого тура Лиги 1 «Марсель», прекрасно начавший сезон, играл против «Ренна», который нечасто пропускает. Гости не отсиживались в обороне, а сами часто ходили в атаку, но все же сказался класс соперника. В самом начале второго тайма Поль Лирола справа прострелил к ближней штанге, а там Амаду Бамба Дьенг опередил опекуна. На 71-й минуте Амин Арит получил пас из глубины, не без курьезов сохранил мяч под контролем и пробил под опорную ногу голкипера - 2:0.

«Марсель» вышел на второе место с отставанием в два очка от «ПСЖ».

Протокол игры  
Марсель 2:0 Ренн
(1:0) Бамба Дьенг Амаду 48'    
(2:0) Арит Амин 71'    
Пау Лопес Салиба Вильям Балерди Леонардо Перес Луан Юндер Дженгиз   70' (Ронжье Валентин (   70') Лирола Поль   77' (Камара Бубакар (   77') Гуйе Пап Гендузи Маттео   78' (Герсон Сантос (   78') Де ла Фуэнте Конрад   59' (Арит Амин (   59') Пайе Димитри Бамба Дьенг Амаду   77' (Энрике Луис III (   77')
Запасные: Амави Жордан Таргаллин Уссама Манданда Стив Чалета-Цар Дуе
Гомис Альфред Траоре Амари   78' (Ассиньон Лоренс (   78') Баде Луак   44'   88' (Омари Вармед (   88') Агер Наиф Мелинг Биргер   88' (Трюффер Адриен (   88') Буриго Бенжамен Угочукву Лесли   78' (Matthis Abline (   78') Сантамария Батист   64' Тэт Флавьен Лаборд Гаэтан Гирасси Серу   60' (Сулемана Камалдин (   60')
Запасные: Мартин Йонас Сален Ромен
19 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ренн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Анже 1:4 Нант
окончен Реймс 0:0 Лорьян
окончен Труа 1:1 Монпелье
окончен Клермон 1:1 Брест
окончен Марсель 2:0 Ренн
Идет 45 минута ПСЖ 0:0 Лион 1.3 6 9.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:55 · Франция. Лига 1
«Марсель» подобрался к лидеру, разобравшись с «Ренном»
19:39 · Франция. Лига 1
Месси может переехать в замок стоимостью 48 млн евро 6
18:05 · Франция. Лига 1
«Нант» разгромил открытие стартовых туров, «Анже»
15:59 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «Монако» всё же свели матч к ничьей, у Головина первый гол в Лиге 1
14:45 · Франция. Лига 1
Головин открыл счёт в матче с «Ниццей», забив второй мяч в сезоне
13:32 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «Монако» - 2:2 (закончен)
11:34 · Англия. Премьер-лига
Одноклубника Головина хотят видеть в «Челси» и «Ювентусе» 1
11:02 · Франция. Лига 1
Леонардо опроверг информацию о том, что Месси заработает в «ПСЖ» 110 миллионов евро за три года 2
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Ланс» претендует на Ориги
02:44 · Франция. Лига 1
ПСЖ - Лион: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:38 · Франция. Лига 1
Ницца - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:05 · Франция. Лига 1
Принц Камбоджи хочет приобрести «Сент-Этьен»
18 Сентября
23:55 · Франция. Лига 1
Дубль Хвана Ый-Чжо позволил «Бордо» обыграть другого аутсайдера, «Сент-Этьен»
22:54 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку на матч с «Ниццей»
Все новости
Рекомендуем