«Марсель» подобрался к лидеру, разобравшись с «Ренном»

В матче шестого тура Лиги 1 «Марсель», прекрасно начавший сезон, играл против «Ренна», который нечасто пропускает. Гости не отсиживались в обороне, а сами часто ходили в атаку, но все же сказался класс соперника. В самом начале второго тайма Поль Лирола справа прострелил к ближней штанге, а там Амаду Бамба Дьенг опередил опекуна. На 71-й минуте Амин Арит получил пас из глубины, не без курьезов сохранил мяч под контролем и пробил под опорную ногу голкипера - 2:0.
«Марсель» вышел на второе место с отставанием в два очка от «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Бамба Дьенг Амаду 48'
|(2:0) Арит Амин 71'
Пау Лопес • Салиба Вильям • Балерди Леонардо • Перес Луан • Юндер Дженгиз 70' ( Ронжье Валентин ( 70') • Лирола Поль 77' ( Камара Бубакар ( 77') • Гуйе Пап • Гендузи Маттео 78' ( Герсон Сантос ( 78') • Де ла Фуэнте Конрад 59' ( Арит Амин ( 59') • Пайе Димитри • Бамба Дьенг Амаду 77' ( Энрике Луис III ( 77')
Запасные: Амави Жордан • Таргаллин Уссама • Манданда Стив • Чалета-Цар Дуе
Гомис Альфред • Траоре Амари 78' ( Ассиньон Лоренс ( 78') • Баде Луак 44' 88' ( Омари Вармед ( 88') • Агер Наиф • Мелинг Биргер 88' ( Трюффер Адриен ( 88') • Буриго Бенжамен • Угочукву Лесли 78' ( Matthis Abline ( 78') • Сантамария Батист • 64'Тэт Флавьен • Лаборд Гаэтан • Гирасси Серу 60' ( Сулемана Камалдин ( 60')
Запасные: Мартин Йонас • Сален Ромен
19 сентября. Стадион "Велодром" (Марсель).