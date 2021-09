Фанаты чуть не сорвали матч «Ланс» - «Лилль»

В чемпионате Франции вновь случился инцидент при участии зрителей, выбежавших на поле.

Сегодня в рамках шестого тура Лиги 1 «Ланс» принимает на своём поле действующего чемпиона Франции – «Лилль». В течение первого тайма активные группировки фанатов обеих команд обменивались оскорбительными выкриками в адрес друг друга, и в перерыве болельщики гостей прорвались на поле «Боллар-Делелис» и пошли прямиком к сектору оппонентов. Это переросло в масштабную потасовку.

По информации Get French Football News, в результате случившегося травмы получили сотрудники стадиона. В настоящее время матч продолжается.

The half-time confrontation between Lens and Lille fans - the second half has yet to get underway. (Credit: @ArthurPineau) pic.twitter.com/Jvo7H2tRFJ