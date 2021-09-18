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Фанаты чуть не сорвали матч «Ланс» - «Лилль»

18 Сентября 2021 • 19:48 Комментировать
Ланс
1:0
Лилль
2.55 3.40 2.80
2-й тайм

В чемпионате Франции вновь случился инцидент при участии зрителей, выбежавших на поле.

Сегодня в рамках шестого тура Лиги 1 «Ланс» принимает на своём поле действующего чемпиона Франции – «Лилль». В течение первого тайма активные группировки фанатов обеих команд обменивались оскорбительными выкриками в адрес друг друга, и в перерыве болельщики гостей прорвались на поле «Боллар-Делелис» и пошли прямиком к сектору оппонентов. Это переросло в масштабную потасовку.

По информации Get French Football News, в результате случившегося травмы получили сотрудники стадиона. В настоящее время матч продолжается.

 

 

 

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Ланс Лилль Лига 1
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Идет 83 минута Ланс 1:0 Лилль
18.09  22:00 Сент-Этьен ... Бордо 1.94 3.6 4.1
19.09  14:00 Ницца ... Монако 3 3.4 2.42
19.09  16:00 Анже ... Нант 2.19 3.35 3.5
19.09  16:00 Реймс ... Лорьян 2.37 3.3 3.2
19.09  16:00 Труа ... Монпелье 2.24 3.6 3.15
19.09  16:00 Клермон ... Брест 1.95 3.75 3.8
19.09  18:00 Марсель ... Ренн 2.16 3.55 3.35
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Сегодня, 18 Сентября
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