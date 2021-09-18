Названы зарплаты Мбаппе и Неймара в «ПСЖ»

Обнародованы зарплаты, которые получают звездные нападающие французского клуба «ПСЖ». Согласно информации Lequipe, оклад Килиана Мбаппе составляет 12 миллионов евро в год. Что касается бразильца Неймара, то его заработная плата равняется 30 миллионам.

Ранее стала известна зарплата новичка команды Лионеля Месси, присоединившегося к парижанам прошлым летом.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с вице-чемпионом Лиги 1 рассчитан до лета следующего года. Клуб предлагал игроку новый договор со значительным повышением оклада, однако форвард хочет переехать в Испанию. Килиан желает стать игроком мадридского «Реала».