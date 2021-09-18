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Лига 1

Вейналдум недоволен переходом в «ПСЖ»

18 Сентября 2021 • 10:28 Комментировать (1)

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум жалеет о том, что сделал выбор в пользу французского клуба «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно данным источника, в окружении футболиста сообщили, что полузащитник недоволен переходом в парижский гранд. Джорджиньо сожалеет о своем решении и считает его ошибкой.

Голландец присоединился к французскому коллективу прошлым летом. Он перешел на правах свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем». Стороны подписали трехлетний контракт.

В текущем сезоне Лиги 1 Вейналдум сыграл четыре матча, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Сентября 2021 в 11:44
протухнет там
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