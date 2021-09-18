Вейналдум недоволен переходом в «ПСЖ»

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум жалеет о том, что сделал выбор в пользу французского клуба «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно данным источника, в окружении футболиста сообщили, что полузащитник недоволен переходом в парижский гранд. Джорджиньо сожалеет о своем решении и считает его ошибкой.

Голландец присоединился к французскому коллективу прошлым летом. Он перешел на правах свободного агента после истечения контракта с «Ливерпулем». Стороны подписали трехлетний контракт.

В текущем сезоне Лиги 1 Вейналдум сыграл четыре матча, не отметившись голевыми действиями.