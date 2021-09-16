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Лига 1

Во французской Лиге 1 планируют ввести потолок зарплат

16 Сентября 2021 • 15:40 Комментировать

Руководство двух профессиональных французских лиг сейчас работает над возможными реформами, которые уже в ближайшее время могут вступить в силу.

Сообщается, что чиновники решили пересмотреть регламент чемпионатов, дабы помочь клубам урегулировать финансовые вопросы после кризисного для страны периода пандемии. Местное издание L’Equipe выделило рад изменений, которые рассматриваются LFP.

Первое нововведение касается контрактов молодых игроков – теперь команды смогут подписывать с ними первые профессиональные договоры не на три года, а на пять лет. Таким образом, зарубежным клубам будет сложнее перехватить перспективных футболистов. Второе – потолок зарплат, правда, он будет реализован в необычном формате. По информации источника, лимит будет устанавливаться основываясь на общем бюджете отдельно взятого клуба.

Отметим, что президенты представителей Лиги 1 выступили за предложенные условия, а также пообещали продвинуть идею руководства лиг в массы.

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Лига 1
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