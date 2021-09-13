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Лига 1

​Названа дата переигровки скандального матча «Ницца» - «Марсель»

13 Сентября 2021 • 18:26 Комментировать

В августе матч французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» не был доигран на фоне случившегося скандала. Игрок гостей Димитри Пайе подобрал с поля бутылку и бросил её обратно на трибуну с болельщиками соперника. После этого на футбольное поле прорвались разъярённые фанаты хозяев, и началась потасовка. Профессиональная футбольная лига по итогам проведённого расследования приняла решение о том, что матч должен быть переигран.

Как сообщает RMC Sport, игра пройдёт в среду, 27 октября. Поединок состоится на нейтральном поле без зрителей. Где именно пройдёт игра, пока неизвестно.

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Марсель Ницца
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