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Месси, Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ» фото

13 Сентября 2021 • 13:28 Комментировать

Состоялась презентация третьего комплекта игровой экипировки французского «ПСЖ». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парижского гранда. Новая форма изготовлена в черно-серой цветовой гамме.

В презентации экипировки приняли участие Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и другие звездные футболисты команды.

Техническим партнером «ПСЖ» является американский производитель спортивной экипировки Nike.

Подопечные Маурисио Почеттино успешно стартовали в новом розыгрыше чемпионата Франции. По итогам пяти туров парижане с 15 баллами лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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