Состоялась презентация третьего комплекта игровой экипировки французского «ПСЖ». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте парижского гранда. Новая форма изготовлена в черно-серой цветовой гамме.

В презентации экипировки приняли участие Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и другие звездные футболисты команды.

Техническим партнером «ПСЖ» является американский производитель спортивной экипировки Nike.

Подопечные Маурисио Почеттино успешно стартовали в новом розыгрыше чемпионата Франции. По итогам пяти туров парижане с 15 баллами лидируют в турнирной таблице.