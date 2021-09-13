Ротен: «Трансфер Рамоса может стать провалом «ПСЖ»

Бывший полузащитник Жером Ротен, поигравший в составе «ПСЖ», поделился мнением о травматичности испанского защитника Серхио Рамоса. 35-летний игрок присоединился к французскому гранду на правах свободного агента прошлым летом, однако из-за проблем со здоровьем до сих пор не дебютировал за команду.

«Рамос пришел в «ПСЖ» и с того момента только лечится. Как он вообще собирается играть после рецидива? Я не думаю, что Маркиньос или Кимпембе в чем-то уступают Серхио. Этот переход может стать провалом», - приводит слова Жерома Mundo Deportivo.

Серхио заключил с парижским топ-клубом двухлетнее трудовое соглашение. До переезда в столицу Франции защитник долгое время выступал за мадридский «Реал».