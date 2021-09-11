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Ауа: «Я сосредоточен на «Лионе»

11 Сентября 2021 • 19:51 Комментировать
Лион
...
Страсбург
1.48 4.60 6.30
Через 23 ч. 26 мин.

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа уверяет, что он максимально сконцентрирован на выступлениях за свой нынешний клуб.

Несмотря на многочисленные слухи, которые связывали французского центрхава «ткачей» с уходом из клуба, 23-летний футболист продолжает выступления за «Олимпик».

«Будучи человеком из «Лиона», мне бы очень хотелось услышать снова на нашем стадионе гимн Лиги чемпионов. Всё будет зависеть о того, получится ли у нас пройти успешно квалификацию. Мне бы хотелось выиграть трофей. Этого мне не хватает больше всего в моей команде.

Я максимально сосредоточен на «Лионе». Мечтаю выступить вновь в Лиге чемпионов за клуб из родного города», - признался Ауа в интервью Amazon Prime.

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Лион Уссем Ауа
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