Ауа: «Я сосредоточен на «Лионе»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа уверяет, что он максимально сконцентрирован на выступлениях за свой нынешний клуб.

Несмотря на многочисленные слухи, которые связывали французского центрхава «ткачей» с уходом из клуба, 23-летний футболист продолжает выступления за «Олимпик».

«Будучи человеком из «Лиона», мне бы очень хотелось услышать снова на нашем стадионе гимн Лиги чемпионов. Всё будет зависеть о того, получится ли у нас пройти успешно квалификацию. Мне бы хотелось выиграть трофей. Этого мне не хватает больше всего в моей команде.

Я максимально сосредоточен на «Лионе». Мечтаю выступить вновь в Лиге чемпионов за клуб из родного города», - признался Ауа в интервью Amazon Prime.