Кевин-Принс Боатенг отказался от брата Жерома, избившего жену

Защитник «Лиона» Жером Боатенг мог угодить за решётку на пять лет за избиение бывшей жены в 2018 году, но суд Мюнхена решил оштрафовать экс-футболиста «Баварии» на 5 лет. Судя по всему, Жером потерял не только деньги, но и брата, Кевина-Принса Боатенга, который публично осудил поступок Жерома.

- Я уже надолго дистанцировался от Жерома. Я очень ценю и уважаю законы Германии и решительно выступаю против насилия в отношении женщин. Считаю поступок брата неправильным и больше не планирую иметь с ним ничего общего, - приводит слова Кевина-Принса Боатенга Bild.

Добавим, что в 2010 и 2014 годах братья Боатенги играли друг против друга а разные сборные.