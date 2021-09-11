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Кевин-Принс Боатенг отказался от брата Жерома, избившего жену

11 Сентября 2021 • 00:21 Комментировать
Лион
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Страсбург
1.48 4.60 6.30
12.09 21:45

Защитник «Лиона» Жером Боатенг мог угодить за решётку на пять лет за избиение бывшей жены в 2018 году, но суд Мюнхена решил оштрафовать экс-футболиста «Баварии» на 5 лет. Судя по всему, Жером потерял не только деньги, но и брата, Кевина-Принса Боатенга, который публично осудил поступок Жерома.

- Я уже надолго дистанцировался от Жерома. Я очень ценю и уважаю законы Германии и решительно выступаю против насилия в отношении женщин. Считаю поступок брата неправильным и больше не планирую иметь с ним ничего общего, - приводит слова Кевина-Принса Боатенга Bild.

Добавим, что в 2010 и 2014 годах братья Боатенги играли друг против друга а разные сборные.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг Кевин-Принс Боатенг
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